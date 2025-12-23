El expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual miembro de la judicatura, magistrado Álvaro Hernán Prada, fue víctima de un intento de atraco en el norte de Bogotá. Los hechos se registraron en la noche del domingo 21 de diciembre.

De acuerdo a información preliminar, dos vehículos, incluyendo uno de alta gama, buscaron cerrar el paso a la camioneta oficial en la que se transportaba el magistrado junto a su conductor.

La escena quedó grabada en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes puede observarse que alrededor de seis hombres participaron del intento de robo, sin embargo, gracias a la rápida reacción del conductor del magistrado, lograron escapar.

El video muestra también que los sospechosos bajaron de los automóviles e intentaron abrir por la fuerza las puertas del vehículo blindado, con el objetivo de concretar el robo.

Ante el hecho violento, el CNE se pronunció expresando su solidaridad con el magistrado, e hizo un llamado a las autoridades para esclarecer lo ocurrido y a adoptar medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su equipo.

“Rechazamos de manera enfática cualquier acto que atente contra la vida, la seguridad y el ejercicio de la función pública. Estos hechos afectan la institucionalidad y la democracia”, se lee en el comunicado.