El Ministerio de Salud confirmó este martes 23 de diciembre la detección del primer caso de influenza A(H3N2), variante K, en Colombia, en un paciente con un antecedente de viaje a Estados Unidos.

Leer más: Refuerzan medidas de prevención en Colombia tras confirmar primer caso de Influenza H3N2

“El caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinorrea y tos, y que reportó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Sin embargo, la autoridad sanitaria aclaró que no se ha registrado “un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado (variante) del virus en el país”.

No olvide leer: Los ministros de Hacienda y Trabajo reafirmaron que el aumento del salario mínimo estará “muy por encima” de lo planteado por los empresarios

“Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes”, agregó la información oficial.

“La vacuna contra la influenza disponible en el territorio colombiano en 2025 contiene la cepa A/H3N2 y, a pesar de las diferencias propias del subclado K, se recomienda su aplicación, ya que la efectividad vacunal reduce las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad”, señala la entidad.

Le puede interesar: Ex cónsul en EE. UU. denuncia que Petro ha creado 25 consulados y embajadas con derroche y corrupción

Medidas de prevención contra la Influenza H3N2

Ante la confirmación del caso de Influenza H3N2, las autoridades hicieron un llamado a mantener las medidas básicas de autocuidado para reducir el riesgo de contagio, entre ellas:

Lavado frecuente de manos, especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar.

Ventilación adecuada de espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado.

Uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios, en especial cuando estén en contacto con población vulnerable.

Aislamiento mínimo de tres días en caso de presentar síntomas respiratorios y evitar enviar a niños enfermos a jardines o colegios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto. Asimismo, señaló que la variante de influenza A(H3N2), subclado K, ya ha sido identificada en varios países del mundo.