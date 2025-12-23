Una dura denuncia hizo este martes Camilo Rubiano, ex cónsul de Colombia en Miami, respecto a la gestión diplomática y de relaciones exteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Los colombianos no podemos seguir pagando el derroche y la corrupción de este Gobierno. Más de 25 consulados y embajadas creadas”, indicó el exdiplomático en sus redes sociales.

Esto, agregó, “mientras los connacionales siguen padeciendo de largas filas para ser atendidos y nuestra diplomacia está burlada”.

Por ello pide Rubiano “rechacemos este abuso inconstitucional”.

La denuncia se registra en medio además de la declaratoria de una polémica emergencia económica por la grave situación fiscal del país y el desfinanciamiento del Presupuesto 2026, entre otras cosas, por el gasto desbordado del Ejecutivo.

