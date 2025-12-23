El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron la detección en Colombia de un caso importado de Influenza A (H3N2), variante K, identificado en una persona con viaje internacional reciente a Estados Unidos, y anunciaron el refuerzo de las medidas de prevención en el país.

Las autoridades sanitarias informaron que el caso de Influenza H3N2 corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre y tos, y que había realizado un viaje en crucero con salida desde Miami.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento no se ha evidenciado un incremento en la gravedad de los cuadros clínicos, ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos asociados a esta variante del virus en Colombia.

El Ministerio de Salud y el INS reiteraron que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa para detectar de manera oportuna cualquier cambio en el comportamiento del virus.

Medidas de prevención recomendadas

Ante la confirmación del caso de Influenza H3N2, las autoridades hicieron un llamado a mantener las medidas básicas de autocuidado para reducir el riesgo de contagio, entre ellas:

Lavado frecuente de manos, especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar.

Ventilación adecuada de espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado.

Uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios, en especial cuando estén en contacto con población vulnerable.

Aislamiento mínimo de tres días en caso de presentar síntomas respiratorios y evitar enviar a niños enfermos a jardines o colegios.

Vacunación contra la influenza: la principal protección

El Ministerio de Salud recordó que la vacuna contra la influenza disponible en el país sigue siendo efectiva para prevenir complicaciones asociadas a la Influenza H3N2, al reducir el riesgo de hospitalización y muerte.

La vacunación está recomendada especialmente para los siguientes grupos:

Niños y niñas de 6 a 23 meses de edad.

Personas mayores de 60 años.

Gestantes a partir de la semana 14 de embarazo.

Personas con condiciones de riesgo desde los 24 meses y adultos.

Talento humano en salud.

Personas con enfermedades crónicas como asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, diabetes, obesidad, cáncer o VIH.

Familiares y convivientes de menores de 18 años con cáncer.

Situación de la Influenza H3N2 en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la intensificación global de la circulación de la Influenza H3N2, fenómeno asociado al inicio del invierno en el hemisferio norte.

Según la OMS, preocupa la detección de una variante genéticamente evolucionada, conocida como subclado K, que ha mostrado una rápida propagación en países como Australia y Nueva Zelanda desde agosto de 2025. Cerca del 90 % de las detecciones recientes se concentran en la región del Pacífico Occidental, aunque también se reporta circulación en Estados Unidos, Canadá, Europa, África y algunos países de América del Sur, como Brasil y Chile.

El Ministerio de Salud y el INS señalaron que en Colombia es habitual la circulación simultánea de los virus de influenza A(H1N1) y Influenza A(H3N2) durante temporadas de mayor movilidad y cambios climáticos.

Las autoridades aseguraron que continúan monitoreando la situación y fortaleciendo las estrategias de control, al tiempo que insistieron en la vacunación anual y en la adopción de medidas de prevención como pilares para proteger la salud pública.