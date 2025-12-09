En medio del fuego cruzado en enfrentamientos entre grupos armados ilegales murió una joven de 27 años en el sur de Bolívar el pasado 5 de diciembre, pero solo hasta ahora fue posible su plena identificación.

De acuerdo con las primeras versiones, María Fernanda Novoa Hernández, como fue identificada la occisa, quedó en medio de los combates del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando fue ultimada.

Novoa Hernández, oriunda del municipio de Lorica, en Córdoba, recibió varios impactos de bala y de momento se desconoce los motivos por los que se encontraba en la población de Santa Rosa, donde se produjeron los enfrentamientos violentos.

La muerte de María Fernanda se produjo el pasado viernes 5 de diciembre, pero solo hasta ahora su cuerpo pudo ser identificado por peritos del Instituto de Medicina Legal en Barrancabermeja que llevaron a cabo análisis forenses.

En la misma zona en el que fue encontrado el cadáver de la joven, otra víctima también fue hallada, aunque de momento no se sabe si su muerte también se debió al mismo combate.

El cuerpo de Novoa Hernández fue llevado hasta Lorica donde se adelantaron sus exequias, al tiempo que continúan las investigaciones por su crimen para dar con los responsables y los móviles detrás del homicidio.

El sur del departamento de Bolívar sigue siendo campo de batalla para los grupos al margen de la ley que operan en la zona en la que se disputan las rutas del narcotráfico, su principal fuente de ingresos y con que financian la guerra.

Y ahora con la incursión de la fuerza pública, los enfrentamientos se han recrudecido lo que mantiene en alerta a las comunidades, especialmente las rurales, de esta región del país.

En los últimos días, pobladores han confirmado el hallazgo de múltiples cuerpos que, al parecer, pertenecerían a combatientes de estos grupos insurgentes.