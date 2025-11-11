En aras de fortalecer los lazos diplomáticos entre Cartagena y Suecia, el alcalde Dumek Turbay recibió la visita de Jessica Rosencratz, ministra sueca de Asuntos Exteriores en la Unión Europea; y de María Cramer, embajadora de Suecia en Colombia.

La reunión tuvo como objeto garantizar el respaldo del país europeo en la transición energética, luchar contra el cambio climático y promover el transporte limpio y sostenible en la ciudad.

El tema más importante que abordaron fue el interés de Suecia en respaldar a Cartagena en el fortalecimiento del transporte acuático, a pocas semanas de la puesta en marcha del plan piloto en la bahía de la ciudad, como una alternativa sostenible y moderna para la movilidad urbana.

“Cartagena es una ciudad rodeada de agua, y el transporte acuático es una oportunidad real para mejorar la movilidad, reducir la congestión y cuidar el medio ambiente. Queremos aprender de los modelos que países como Suecia han desarrollado con éxito y aprovechar el fortalecimiento reciente de nuestros lazos internacionales, como un espaldarazo a nuestra gestión para reinventar a Cartagena y proyectarla hacia el mundo”, destacó el alcalde de los cartageneros Dumek Turbay Paz.

La delegación sueca presentó al mandatario la propuesta de la empresa Candela, reconocida a nivel mundial por el diseño y fabricación de embarcaciones eléctricas de última tecnología, con capacidad para transportar varias personas y operar con altos estándares de eficiencia y sostenibilidad, revolucionando en Europa y países desarrollados el transporte fluvial urbano.

La compañía escandinava es conocida por su modelo hidroplano Candela P-12, capaz de transportar a 12 pasajeros con una conducción suave, posible gracias a las hidroalas propias y también al sistema de control patentado de Candela que ajusta automáticamente las láminas para una conducción más suave.

Alcaldía de Cartagena Modelo de hidroplano sueco.

Tendría un rol importante en alternativas náuticas de barcos taxis públicos en Cartagena, en sinergia con el sistema masivo de Transcaribe Acuático, con embarcaciones cuya capacidad alcanzará los 40 pasajeros.

Candela, con sede en Estocolmo, Suecia, ensambla y distribuye sus vehículos acuáticos a diferentes partes del mundo. Aseguró la fabricación de 50 a 60 vehículos acuáticos anuales, los cuales podrían estar puestos a disposición de Cartagena cuando se requiera.

“Estos diálogos con países aliados nos abren la puerta a soluciones que integran desarrollo, sostenibilidad y tecnología. Cartagena puede y debe avanzar hacia un sistema de transporte moderno, donde el agua sea un aliado de la movilidad”, agregó el mandatario.