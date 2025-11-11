La ciudad de Cartagena abre sus puertas con orgullo para recibir a las candidatas del tradicional Concurso Nacional de Belleza (CNB). Desde ya se convierten en huéspedes de honor y protagonistas de la identidad en ‘la Heroica’.

Lea: Capturan a alias Pichurro, uno de los criminales más buscados de Bolívar

El alcalde Dumek Turbay Paz, acompañado de la gestora social del Distrito, Liliana Majana, les entregaron a las beldades en el Salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana las llaves de la ciudad con la presencia de Raimundo Angulo, presidente de la organización.

Alcaldía de Cartagena

Las aspirantes al título de Señorita Colombia simbolizan la diversidad, la cultura y la fuerza de sus regiones, con una Cartagena que las recibe con la calidez de su gente, como huéspedes de honor.

Lea: Con actos protocolarios y un concierto, Cartagena celebra este 11 de noviembre sus 214 años de Independencia

“El esfuerzo y profundo compromiso con el Concurso Nacional de Belleza han sido fundamentales para seguir proyectando a Cartagena ante el país y el mundo. El CNB ha trabajado durante décadas por fortalecer y destacar lo mejor de nuestra gente y convirtiendo la belleza en un puente que une a los colombianos”, destacó Turbay Paz en desarrollo de este acto cargado de mucha belleza.