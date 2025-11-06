Un hombre identificado como Julio Araque Zapata, de 42 años, murió el pasado miércoles tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una vivienda en construcción en el barrio Torres de Bicentenario, en el suroriente de Cartagena. Otro obrero, Luis Anaya Muñoz, de 47 años, resultó gravemente herido.

Le puede interesar: Declaran a Codazzi zona libre de sospecha de minas antipersonal

De acuerdo con lo que se conoció, el hecho ocurrió hacia las 3:30 de la tarde del 5 de noviembre, en una vivienda ubicada en la Manzana 21, Lote 16.

Según las versiones preliminares, los dos trabajadores se encontraban en el segundo piso de la estructura cuando uno de ellos tocó accidentalmente una guaya conectada a una línea de alta tensión, recibiendo una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente.

Vea aquí: Hombre resultó herido a bala durante aparente atraco en Maicao, La Guajira

Aparentemente, el segundo obrero habría intentado auxiliar a su compañero, pero también fue alcanzado por la corriente. Ambos cayeron al suelo ante la mirada de los vecinos, quienes los trasladaron de inmediato en motocicletas al CAP de Ciudad Bicentenario.

Intentaron salvarles la vida

En el centro asistencial, el personal médico les brindó los primeros auxilios antes de remitirlos a la Clínica Madre Bernarda. Sin embargo, Julio Araque Zapata falleció pocos minutos después de su ingreso.

Por su parte, Luis Anaya Muñoz, oriundo de Villanueva, Bolívar, permanece bajo observación médica y presenta una herida abierta en la pierna izquierda, aunque su estado es estable.

Lea también: Acusan a individuo señalado de abuso sexual a gemelas

Vecinos del sector grabaron el momento en que los hombres fueron bajados del segundo piso y trasladados de urgencia, imágenes que circularon en redes sociales.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó el deceso y se encuentra recopilando información para esclarecer cómo ocurrió exactamente el accidente laboral.