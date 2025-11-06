A través de estudios no técnicos, soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N°3 investigaron 49 eventos de accidentes e incidentes, despejando de minas antipersonales un área de más de 7.000 m² de la zona I del municipio de Codazzi, en el Cesar.

“Este es el resultado del trabajo entre los desminadores del Ejército Nacional, las autoridades locales y la comunidad, permitiendo descartar la presencia de artefactos explosivos y entregar esa parte del municipio, contribuyendo significativamente a la seguridad de los habitantes”, informó el teniente coronel Edwin Cedeño Borrero, oficial de operaciones de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N. °3.

En este proceso, que va direccionado a la educación en el riesgo de minas, los facilitadores desarrollaron más de 700 capacitaciones, beneficiando a más de 20.000 habitantes.

“Al recibir la declaratoria de una zona, es un avance muy significativo, donde nuestros campesinos y visitantes pueden sentirse más tranquilos. Ahora pueden seguir cultivando la tierra con esperanza, continuar con sus procesos de café, cacao, frutales y los cultivos tradicionales que representan la esencia de nuestra región”, destacó el secretario de Gobierno municipal, Víctor Manuel Espinosa.

La labor del desminado humanitario contó con el apoyo de los soldados de la Décima Brigada, adscrita a la Primera División del Ejército Nacional, quienes brindaron acompañamiento para garantizar la integridad y la vida de los desminadores y de la comunidad durante el desarrollo de las operaciones.

Asimismo las autoridades destacaron que se con este avance, se espera promover el turismo para que los visitantes pueden recorrer y disfrutar con confianza los hermosos paisajes de la Serranía del Perijá.