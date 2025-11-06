Este jueves 9 de octubre se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de un hombre identificado como Jorge Isaac, presuntamente responsable de un abuso sexual a hermanas gemelas de 12 años, en hechos ocurridos en un barrio de Valledupar, en 2023.

Le puede interesar: Capturan a alias Marquetalia, presunto integrante de ‘los Pachencas’ en Riohacha

La diligencia judicial se llevó a cabo en el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Valledupar, donde la Fiscalía, expuso cómo habría actuado el procesado, quien presuntamente aprovecha cuando las menores de edad se quedaban solas en su vivienda o dormidas para ingresar y tocarles sus partes íntimas, además de tomarle fotos con su teléfono celular.

Asimismo, el representante del ente acusador indicó que cuentan con suficiente material probatorio para demostrar la responsabilidad de este individuo, quien fue acusado por el delito de acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, del cual se declaró nuevamente inocente.

Vea aquí: Una descarga eléctrica dejó un obrero muerto y otro herido en el suroriente de Cartagena

Entre las pruebas que tiene la Fiscalía, existe una testimonial y obedece al relato de un familiar de las niñas, quien se percató que en el celular de Velázquez Saltarén, había imágenes de las menores de edad, y al abordar a las niñas, estas contaron lo que estaba sucediendo, dentro de la misma casa, ya que el indiciado era el compañero sentimental de su abuela.

Es de recordar que este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en la vía que conduce de Plato a Zambrano, en el sur de Bolívar, cuando se movilizaba en un bus de servicio público, y tras una requisa y solicitud de antecedentes, los uniformados evidenciaron que tenía una orden de captura con circular azul de Interpol por el delito de acto sexual violento agravado, emitida por la Fiscalía 12 Local de Valledupar.