Tras los hechos ocurridos la noche del domingo 12 de octubre en el barrio San Fernando, de Cartagena, y que dejaron como saldo una niña de nueve años gravemente herida con arma de fuego, la Alcaldía ofrece una recompensa por información que conduzca al paradero de la persona que hizo los disparos al aire.

El anuncio, por la suma de 40 millones de pesos, lo hizo la tarde de este lunes festivo 13 de octubre el alcalde Dumek Turbay Paz, al tiempo que condenó y rechazó lo sucedido.

Por su parte, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández dijo: “Rechazamos profundamente este acto de irresponsabilidad que hoy tiene a una niña luchando por su vida y a una familia sumida en la angustia. No descansaremos hasta que este individuo responda ante la justicia. El alcalde Dumek Turbay Paz ordenó ofrecer una recompensa que permita dar con este sujeto que, de forma irresponsable, realizó disparos al aire. Agradecemos a quienes tengan información hacerlo a través de la línea 123 de la Policía Nacional, el único canal autorizado para brindar datos precisos”.

De acuerdo con las primeras informaciones, un hombre habría realizado disparos al aire, impactando uno de los proyectiles en la cabeza de la menor que desde entonces permanece con pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño.

En el sector no se registraban fiestas ni aglomeraciones al momento del hecho, y la niña estaba con sus familiares en la terraza de su vivienda cuando ocurrió el lamentable suceso.

La administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades y entregue cualquier información que conduzca al esclarecimiento del caso.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Peña, sostuvo que una vez conocieron el caso iniciaron labores de vecindario para establecer qué fue lo que sucedió en la terraza de la casa de la niña, pero en estos momentos hay un despliegue más amplio con policías de varias especialidades.