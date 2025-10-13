Tras una temporada sin operaciones de embarque, la ciudad de Cartagena regresa al escenario internacional como puerto de inicio de cruceros.

Desde este 12 de octubre y cada domingo, miles de pasajeros podrán zarpar desde la Terminal de Cruceros de Cartagena a bordo de uno de los barcos dispuestos para tal fin por Royal Caribbean, en una operación que se extenderá hasta abril de 2027 y que incluye 75 embarques.

Los primeros itinerarios, hasta el 19 de abril del 2026, estarán a cargo del barco Serenade of the Seas, que es parte de la clase Radiance, caracterizada por sus espectaculares ventanales panorámicos que ofrecen vistas privilegiadas del mar.

El Serenade of the Seas tiene capacidad para 2.148 pasajeros y 859 tripulantes, mientras que el Grandeur of the Seas, con capacidad para 1.994 pasajeros y 760 tripulantes, operará en la temporada del 10 de mayo hasta el 28 de junio del 2026. Esta forma parte de la clase Vision, valorada por sus experiencias íntimas y acogedoras, ideales para viajeros que buscan confort y cercanía.

María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena, señaló que “con el regreso de los embarques, Cartagena reafirma su liderazgo en el Caribe. Iniciar un crucero desde nuestra ciudad es generar nuevas oportunidades para todos, este paso fortalece nuestra conectividad con el Caribe, y acerca los cruceros a los latinoamericanos, quienes podrán iniciar la travesía desde su propia región”.

Por su parte, Carmen Caballero, presidente de ProColombia, advierte que “las operaciones regulares de embarque de Royal Caribbean en Cartagena reafirma la confianza de las navieras internacionales en Colombia. Desde ProColombia hemos trabajado en la promoción del país como destino estratégico de cruceros en el Caribe, impulsando no solo el turismo, sino también el impacto económico que generan estas operaciones en las comunidades locales. Esta temporada demuestra que los esfuerzos de gestión y articulación con actores nacionales e internacionales están consolidando a Cartagena como un puerto clave en la región”.

La secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño, agregó que el inicio de operaciones de Royal Caribbean como Cartagena puerto base desde octubre y durante 18 meses ininterrumpidos, “nos posiciona como el hub de cruceros del Caribe Sur, fortaleciendo nuestra conectividad marítima y abriendo nuevas oportunidades para la ciudad”.

Cartagena es el puerto líder en Colombia en materia de cruceros y recibe más del 95 % de los barcos de este tipo que llegan al país. En la temporada 2025-2026 que comenzó el 29 de septiembre de 2025 y se extiende hasta el 28 de junio de 2026, se esperan 180 recaladas, 442.740 visitantes y se estima un impacto económico de USD 52.992.678.