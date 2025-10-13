En el marco de la estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’, la Policía Nacional en Bolívar dispuso para este puente festivo del Día de la Raza un dispositivo de seguridad con más de 715 uniformados que estuvieron desplegados en todo el territorio garantizando la tranquilidad y el normal desarrollo de los eventos culturales, deportivos, religiosos y turísticos programados en esta fecha.

Uniformados de todas las especialidades están comprometidos en los operativos que se extienden hasta altas horas de la noche de este lunes festivo 13 de octubre cuando finalice el llamado Plan Retorno.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado del departamento de Policía Bolívar, señaló que los dispositivos de seguridad buscan brindar confianza y prevenir cualquier alteración del orden público y sobre los ejes viales un feliz regreso a casa para todos.

“Estamos comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes. Por eso, hemos diseñado un plan de acompañamiento integral que permita el desarrollo seguro de cada uno de los eventos programados”, afirmó el oficial.

Por su parte la Policía Metropolitana de Cartagena tiene 107 miembros de la Seccional de Tránsito y Transporte comprometidos con los operativos de Plan Retorno, en especial sobre el eje de la vía al mar.