Los planes de registro y control adelantados por las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Atlántico permitieron la recuperación de 39 celulares que habrían sido hurtados presuntamente en un evento masivo en Cartagena.

Los equipos de telefonía móvil, en su mayoría de gama alta, estaban en poder de Jáiner Berrío Garizábalo, de 22 años, y de Víctor Gómez González, de 47, a quienes los uniformados sorprendieron en uno de los ejes viales que une a Cartagena con Barranquilla, cerca del peaje Papiros, y que tras ser aprehendidos quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de receptación.

Los antes mencionados se desplazaban en un automóvil de placas LNS-569, y los 39 celulares usados, 17 de ellos iPhone y 22 Android, los llevaban en unos bolsos.

La Policía logra establecer que se trataba de un hurto masivo porque los aparatos además de usados sus tenedores manifestaron no portar documentación que acreditara su legalidad y procedencia, y peor aún, uno de los celulares ajeno estaba encendido y al momento de la requisa ingresa una llamada que un policía responde y cuya interlocutora es una de las víctimas que manifiesta que ese celular había sido hurtado mediante la modalidad de cosquilleo en horas de la madrugada en Cartagena mientras asistía a un concierto.

Algunas víctimas ya han logrado recibir de manos de la Policía sus celulares.