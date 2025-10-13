En un puesto de control, ubicado en el kilómetro 62 de la Ruta 9005 San Onofre-Cartagena, las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Policía de Bolívar capturaron a un hombre y a una mujer que quedaron a órdenes de la Fiscalía para responder por el delito de receptación.

En su poder los uniformados les hallaron dos teléfonos celulares (iPhone 13 Pro Max y 16 Pro Max) y una pulsera de oro, avaluados en más de 20 millones de pesos que habían sido hurtados horas antes en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba.

La pareja, que portaba los elementos hurtados, se transportaba en un vehículo de placas EGR-438.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que este operativo hace parte de una serie de acciones que la Policía Nacional está llevando a cabo para combatir el hurto y la receptación en el departamento, al tiempo que recordó que recientemente la Seccional de Tránsito y Transporte también desarticuló una modalidad de “falso servicio” en la vía Gambote - El Carmen de Bolívar, donde delincuentes drogaban a conductores para robar sus vehículos.

El oficial agradeció a la ciudadanía por la información que aporta y que ha permitido frustrar varios intentos de hurto y capturar a personas involucradas en estos delitos.