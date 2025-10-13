Aguas de Cartagena informó este domingo 12 de octubre que logró detectar varias conexiones clandestinas de agua potable en varios establecimientos comerciales de la ciudad.

De acuerdo con el informe, se trata de un hotel y dos restaurantes, ubicados en los barrios El Bosque, El Campestre y La Boquilla.

La empresa detectó las irregularidades mediante pruebas hidráulicas y el monitorio de lecturas. Se evidenció consumos no registrados por los medidores.

Aguas de Cartagena señaló que encontraron tres modalidades distintas de defraudación: una doble acometida (conexión directa ilegal), un bypass (derivación de la acometida antes del medidor) y una triple acometida (dos conexiones directas ilegales).

La compañía tomó las medidas correspondientes para eliminar las conexiones ilegales y precedió a multar a los comercios con sanciones que, según la ley, podrían llegar a los 250 millones de pesos o incluso prisión por dos años.

La empresa recordó a la ciudadanía que este tipo de acciones generan perjuicios técnicos y financieros que comprometen la infraestructura, el suministro y la viabilidad del servicio.