Momentos de pánico vivieron un grupo de turistas y habitantes de Santa Cruz del Islote, zona insular de Cartagena, cuando uno de los tiburones confinados en una acuario artesanal mordió a uno de los visitantes en una de sus manos.

Pese a su gran distancia con el territorio continental, este pequeño enclave es muy turístico al ser la isla más densamente poblada del mundo por lo que su remoquete atrae a personas de todo el mundo que quieren ver de primera mano la vida en esta pequeña isla de apenas 0.012 kilómetros cuadrados y 1.200 habitantes.

Esto ha promovido una economía basada en el turismo en la que se han creado atracciones como el acuario en la que viven unos 14 tiburones y donde cobran a quienes quieran bañarse y fotografiarse con estos animales $10.000 pesos.

YouTube Arboletes - Ant Aspecto del acuario artesanal de tiburones en Santa Cruz del Islote.

Los dueños del improvisado estanque le brindan confianza a los turistas asegurándoles que les han sacado los dientes los tiburones y que por eso son inofensivos, cosa que quedó desmentida con el reciente ataque.

La víctima es un adolescente de 14 años y oriundo de Medellín que intentaba pasar un rato agradable en el lugar al lado de estos temidos peces cuando uno de estos lo atacó en su mano derecha que por poco pierde, según reveló el diario El Tiempo.

El muchacho tuvo que ser atendido en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Santa Cruz, perteneciente al Archipiélago de San Bernardo, para luego ser remitido a un centro asistencial del municipio de Tolú, en Sucre, menciona el medio capitalino.

Este ataque ha generado indignación entre los mismos habitantes de la isla que ha clamado para que en el sitio hagan presencia Parques Nacionales Naturales, la Armada Nacional y la Alcaldía de Cartagena para que se apersonen de la situación.

Asimismo, activistas ambientales han alzado su voz pidiendo que estos tiburones sean liberados y no permanezcan más bajo las paupérrimas condiciones en la que los encargados del acuario los mantienen: encerrados en un reducido espacio bajo el estrés de decenas de turistas que todo el tiempo permanecen visitando la isla y calor abrazador de esta zona del país.

De momento ni la Alcaldía de Cartagena ni su alcalde, Dumek Turbay, como tampoco la Gobernación de Bolívar se han pronunciado al respecto de este caso. Sobre el estado de salud del adolescente tampoco ha trascendido mucho más.