Un hombre boliviano, de 38 años, fue detenido en Madrid por abusar sexualmente de su hija de ocho años en su propio domicilio, junto con otros dos hombres que compartían la vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado sábado 4 de octubre, después de que la madre de la niña se percatara de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamara a la Policía, informaron este viernes fuentes policiales.

Los agentes recibieron el aviso de la madre a primera hora de la mañana, que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que había tenido lugar un acto así.

La Policía hizo presencia en la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital española, y facultativos del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres, que se encontraban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.