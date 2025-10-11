Cuando aún ejercía como concejal, Fabián Alberto López Caro, también se desempeñaba como coordinador de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo en el occidente antioqueño, así lo aceptó ante un juez de la República.

Lea también: Anuncian cortes eléctricos para este sábado en Barranquilla y otros municipios

López Caro ejercía como concejal del municipio de Ebéjico, en el departamento de Antioquia, en representación del partico Colombia Renaciente -el de mayor votación de su colectividad- cuando fue capturado junto con otras 10 personas, todos señalados de ser parte del grupo armado organizado, a finales de septiembre de 2024.

Ahora, aceptó, mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ser coordinador de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez tras las pruebas presentadas por el ente acusador.

Cortesía Fabián Alberto López Caro ejercía como concejal cuando fue capturado en 2024.

Lea también: Adulto mayor fue asesinado en Puerta Dorada cuando esperaba el transporte para ir a trabajar

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó, junto a otro cabecilla identificado como Aldair Antonio García Arrieta, alias Pablo, a 6 años de prisión por el delito de concierto para delinquir en calidad de cabecillas.

“Esta organización criminal es la responsable de las extorsiones a comerciantes, ganaderos y cafeteros de Anzá, Caicedo, Heliconia, Armenia, Mantequilla, Angelópolis y Ebéjico (Antioquia). En estos mismos lugares adelantaban acciones de tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y secuestros”, mencionan las investigaciones adelantadas por la Fiscalía.

Lea también: Elección de rector de la Uniatlántico: Ministerio de Educación se levanta de sesión del Consejo Superior y anuncia demanda disciplinaria contra consejero

El resto de capturados se encuentran en etapa de juicio por delitos como concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro simple, secuestro extorsivo y acceso carnal violento.