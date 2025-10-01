La SAE informó este miércoles en un comunicado que recuperó una isla en Cartagena vinculada en las investigaciones por narcotráfico y paramilitarismo al grupo de Los Mellizos, de los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera.

Se trata de la Isla Gigi, ubicada en las Islas del Rosario, zona insular de Cartagena, “un inmueble vinculado al narcotráfico que permaneció por más de dos décadas en condición de abandono administrativo debido a que fue registrado bajo un nombre equivocado: Isla Kalúa”.

SAE

Al respecto, Jaime Avendaño, director de la Territorial Caribe de la SAE explicó que “durante años este bien permaneció oculto bajo otra denominación, lo que impidió su correcta gestión. Hoy la SAE, en ejercicio de sus competencias, lo recupera y reafirma su compromiso de quitarles poder a las mafias para devolvérselo al pueblo colombiano”.

La entidad afirmó que con esta acción se asegura que la isla, antes usufructuada ilegalmente, sea administrada legítimamente por el Estado.

SAE

“La isla con playas privadas es reconocida a nivel internacional y funciona como alojamiento de lujo y centro de actividades turísticas”, se lee.

