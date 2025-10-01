Momentos de temor vivieron los residentes de un conjunto de casas ubicado en Villa Campestre, Puerto Colombia, cuando varios sujetos dispararon a la fachada del lugar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre las 10:00 de la noche del martes, en la calle 2 con carrera 20, en el conjunto llamado Santa Bárbara Club House.

Aunque de momento se desconocen los móviles de este ataque a bala, se supo que cinco personas fueron capturadas por este hecho.

¿Cómo ocurrió?

El reporte de la Policía indica que patrulleros del cuadrante realizaban patrullajes de vigilancia en la zona cuando momento escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

De inmediato llegaron al lugar y detuvieron a dos hombres que fueron señalados por la comunidad como los responsables de realizar varios disparos contra la fachada del conjunto, por lo que procedieron a detenerlos.

Sin embargo, los presuntos delincuentes, para evitar ser capturados, intentaron darse a la huida generando un cruce de disparos entre los uniformados y los sospechosos. En medio de la balacera, los sujetos quedaron heridos.

Los patrulleros realizaron el respectivo proceso de captura y, posteriormente, fueron llevados a la Clínica Portoazul y la Clínica Misericordia para evaluar su estado de salud. Estos fueron identificados como Miguel Ángel Riaño Castro, quien presenta una herida en la pierna y se encuentra estable en la Clínica Portoazul; y Brayan Felipe Ruiz Romero, de 23 años, quien presenta una herida en el brazo izquierdo con orificio de entrada y salida. Su estado es estable y se encuentra en la Clínica Misericordia.

Luego, los uniformados realizaron labores de patrullaje en la zona y detuvieron a tres hombres que estarían vinculados a este hecho delictivo.

Estos fueron identificados por las autoridades como Santiago Camacho Romero Cuervo, de 26 años; Kevin Leonardo Quintero Garzón, de la misma edad, y Cristian Camilo Benites Ballena,de 29.