Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más reconocidos a nivel nacional. Canciones como ‘Repítela’, ‘La Culpa’, ‘Si me ven llorando’, ‘Alguien me gusta’, ‘Dulce pecado’, lo han consolidado en la industria musical, por ello, lleva su música a cada rincón del país.

Sin embargo, su trabajo se ha visto interrumpido por una serie de protestas lideradas por trabajadores de dos empresas contratistas de SPEC LNG, terminal de importación y regasificación del país, quien bloquean el paso a la entrada de Barú, en Cartagena.

Los manifestantes se han aglomerado a la altura del puente Campo Elías Terán sobre el Canal del Dique.

De acuerdo con los manifestantes, la empresa suspendió los contratos, supuestamente, sin justificación alguna desde el pasado mes de agosto.

“Desde hace unos días nos suspendieron los contratos a todos, pero tampoco nos están respondiendo por el salario. Además de eso, queremos una reunión y respuesta sobre qué va a pasar con todo este gremio de trabajadores y ese encuentro no se ha dado. No se han hecho unas mesas para dialogar el tema y tampoco se ha cumplido el día de las reuniones, todas se posponen entonces por eso nos tocó llegar a estas distancias”, expresó Mayerlin Chiquillo, líder de la protesta, a ‘Caracol radio’.

Esta situación también afecto al cantante de música popular, quien se encontraba en plena vía. A pesar del momento, el artista decidió bajarse de su vehículo para hablar con los manifestantes y saludar a sus seguidores.

Se conoció que los manifestantes despejan por unos minutos la vía, pero luego la vuelven a bloquear.