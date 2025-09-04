El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Marcos, Sucre, admitió la acción de tutela que el ciudadano Roberto Luis Villegas Cuello instauró en contra del movimiento político Pacto Histórico, el que llevó a la presidencia de la República a Gustavo Petro Urrego.

La tutela cobija además a las autoridades responsables del proceso de consulta presidencial interna del Pacto Histórico.

Villegas Cuello, docente y actor político en el municipio de San Marcos, acudió a las vías judiciales para hacer valer sus derechos a participación en política, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso administrativo y a la libertad de asociación política que considera vulnerados al no ser incluido en el tarjetón de la consulta interna del Pato Histórico programada para el próximo mes de octubre.

Alega el tutelante que cumplió con todos los requisitos exigidos para ser uno de los precandidatos por esa colectividad, pero se sorprende al no ser incluido en el tarjetón.

El juez de tutela ya requirió a las directivas del Pacto Histórico para que en el término de 48 horas rindan un informe detallado de lo ocurrido, de no hacerlo, dará por cierto todo lo expresado y sustentado con pruebas por parte del accionante.

