El Ejército de Liberación Nacional, ELN, se adjudicó el atentado contra helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, en el cual murieron 13 uniformados.

Por medio de un video, el grupo guerrillero aseguró que el helicóptero fue derribado durante un enfrentamiento directo con unidades del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’, lo que contradice la versión oficial del Gobierno.

El ELN afirmó que el ataque dejó a 13 policías muertos, cuatro más heridos y la destrucción de la aeronave.

En el mismo video, que describen como “parte de victorias”, reportaron la muerte de un militar, siete heridos de las Fuerzas Militares y la muerte de 18 miembros de “otros grupos criminales” junto con 31 heridos.

Hay que recordar que en días pasados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, así como el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana Beltrán, aseguraron que los responsables de dicho atentado eran las disidencias de alias Calarcá.

Sánchez incluso aseveró que el helicóptero fue destruido por una trampa explosiva que fue activada en el momento en que los uniformados se preparaban para abordar, y no en medio de un combate.