Unidades de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el puerto fluvial de Magangué, Bolívar, recuperaron una camioneta que había sido robada en el municipio de Aguachica, Cesar, en el año 2024.

El vehículo de placas LFZ-338 había sido alquilado por tres personas en Magangué para ir a comprar materiales de soldadura en la ciudad de Cartagena.

Cuando realiza el tránsito antes mencionado es interceptado por uniformados en un puesto de control en el que al realizar el registro tanto de personas como de vehículos este aparece en el sistema como robado, por lo que de inmediato se produce la detención de sus ocupantes y la inmovilización de la camioneta.

Sobre este hecho el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, recomienda que “antes de alquilar o comprar un vehículo es necesario verificar su procedencia y acudir a los peritos de automotores de la seccional de investigación criminal (Sijin) para evitar ser víctima de delitos como la receptación”.

A su vez recuerda que se debe verificar la documentación del vehículo (licencia de tránsito, SOAT, etc.); realizar una inspección técnico-mecánica exhaustiva; consulte los antecedentes del vehículo en la página del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito); verifique los antecedentes del vehículo en una estación de Policía o CAI cercano, y desconfíe de ofertas demasiado atractivas, ya que podrían ser indicio de un vehículo robado.