Doce kilos de marihuana tipo creepy que eran transportados en calidad de encomienda y que tenían como destino la ciudad de Cartagena, donde sería distribuido, fueron incautados por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Bolívar.

El golpe contra el narcotráfico se produjo en un puesto de control y prevención ubicado en la vía San Onofre-Cartagena, y quedó al descubierto por el fuerte olor que emanaba de una encomienda proveniente de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Ante esta señal de alerta, los policiales procedieron a realizar una inspección más minuciosa del envío y esto les permitió descubrir 12 paquetes rectangulares cubiertos con plástico de color negro y que en su interior contenían la droga que tiene un alto valor.

La sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Sobre este caso el comandante de la Policía Nacional en Bolívar, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la importancia de la incautación, “que se suma a los esfuerzos continuos de la institución por combatir el tráfico de estupefacientes en el departamento.

Este operativo refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el esfuerzo por desmantelar las redes de distribución de drogas que afectan a las comunidades.

La institución reitera el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades sospechosas y colaborando con las fuerzas de seguridad en la erradicación del tráfico de drogas en el país”, anotó el oficial.