Los casos de hurto están a la orden del día. Recientemente, se registró un robo en el viaducto que conecta a Serena del Mar con Manzanillo, en el norte de la ciudad de Cartagena, Bolívar.

En video quedó registrado el momento cuando un hombre, que conducía una motocicleta, fue interceptado por delincuentes, quienes lo despojaron su vehículo en plena carretera.

Varios conductores que pasaban por el lugar, captaron el trágico momento desde las cámaras de sus celulares. En las imágenes se ve al propietario de la moto siendo agredido por uno de los delincuentes, quien lo tenía sometido en la vía, mientras pasaban algunos vehículos.

Luego se observa a los dos ladrones a bordo de la motocicleta, mientras el dueño de la moto lloraba y suplicaba para que la devolvieran.

Tras lo sucedido, la comunidad alertó a la Policía de Cartagena, la cual inició labores de persecución que se extendieron desde la vía que conduce de Tierra Baja hasta la Cordialidad. Varios minutos después, los uniformados lograron capturar a los presuntos ladrones.

Por fortuna, la motocicleta fue recuperada, así como los otros elementos de valor de los que fue despojada la víctima.