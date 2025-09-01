Los operativos de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar para garantizar la seguridad y la sana convivencia dejaron 19 capturados durante el fin de semana.

Las detenciones ocurrieron en los municipios de Arjona, San Estanislao, Calamar, San Jacinto, Mompox, Cicuco, María la baja, El Carmen, Zambrano y San Fernando.

Las conductas delictivas más sancionadas fueron las de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y violencia intrafamiliar.

En las mismas acciones operativas los uniformados se incautaron de un arma de fuego, 15 cartuchos de fusil y cerca de 12 mil dosis de estupefacientes.

Atendieron 1.600 llamadas al 123 con reportes de alteración a la tranquilidad pública, riña, personas sospechosas y por violencia intrafamiliar.

Sobre estos resultados el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades, la comunidad y las autoridades territoriales, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los bolivarenses. Seguiremos intensificando los controles y las acciones preventivas para contrarrestar los diferentes hechos delictivos en el departamento en el marco de la estrategia seguros, cercanos y presentes”, expresó el oficial.