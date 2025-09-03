En un puesto de control instalado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar sobre el tramo vial San Onofre - Cartagena, a la altura del kilómetro 62, en el peaje Gambote, fueron incautados 795 cartuchos para escopeta.

Lea: Incautan 12 kilos de marihuana que pretendían ingresar a Cartagena

Los cartuchos, de calibres 16 y 20, eran transportados en un vehículo Chevrolet de color blanco en el que viajaban dos personas que no presentaron la autorización requerida para el transporte de munición, por lo que los cartuchos quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la Policía judicial (Sijin) inició una investigación para determinar el origen de la munición incautada y su posible destino, con el fin de esclarecer si estaba destinada a actividades ilícitas o grupos al margen de la ley.

Lea: La Policía capturó en Bolívar a 19 ciudadanos durante el fin de semana por diferentes delitos

A su vez, la Policía recordó que en el mes de mayo del año 2024 también realizó la incautación de más de 1000 cartuchos en el corregimiento El Rincón del Mar, en San Onofre (Sucre), de los que sospechan que estaban destinados a grupos armados ilegales.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “la seguridad vial es una prioridad para la Policía Nacional en Bolívar y estamos comprometidos en garantizar que las carreteras sean seguras para todos los ciudadanos”.

Agregó el oficial que los controles para prevenir el transporte ilegal de elementos que puedan afectar la seguridad ciudadana van a continuar.