Un juez de la República con funciones de control de garantías envió a prisión a Eider David Mendoza Ramos, señalado del delito de homicidio.

La Fiscalía General de la Nación, que lo acusa de una muerte violenta ocurrida el 20 de septiembre del año 2024 en el barrio La Paz, en la ciudad de Sincelejo, solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

Además le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, porte y tenencia de arma de fuego o municiones, los que este no aceptó.

El crimen que le atribuyen lo cometió con un arma de fuego y su víctima se encontraba compartiendo con otras personas.