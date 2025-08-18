En el marco de la X Reunión liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cartagena, los comerciantes del mercado de Santa Rita recibieron a delegados de 18 países que integran la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA).

En dicha visita los extranjeros conocieron de primera mano la gestión que adelanta el Distrito de Cartagena en torno a las plazas de mercado y el fortalecimiento del abastecimiento local.

Además hubo una muestra campesina en la que exhibieron los productos cultivados en la zona rural de Cartagena y en diferentes municipios de Bolívar con el fin de fortalecer la visibilidad de los cultivadores y propiciar una rueda de negocios que permitiera establecer relaciones directas entre campesinos y comerciantes del mercado, promoviendo la compra de alimentos sin intermediarios y beneficiando a ambos actores.

Maríemma Flórez, asesora de mercados públicos, destacó que “estas interacciones permiten mostrar el trabajo que venimos realizando desde la administración en nuestras plazas y conocer la que nos comparten los visitantes para tomar nota de las buenas prácticas que podamos replicar”.

Por su parte María Abondano, asesora para la Cooperación Internacional, precisó que “la experiencia de Cartagena en la administración de sus mercados y en la garantía del abastecimiento seguro y sostenible resulta un ejemplo valioso para la Red SPAA, y demuestra lo importante que es para este Gobierno fortalecer los lazos entre los países de América Latina y el Caribe”.

La visita la realizaron representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá,

Esta actividad complementó los compromisos asumidos en la 10ª Reunión de la Red SPAA, liderada por la FAO y respaldada por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cartagena, en la que se exaltó el papel de la ciudad como referente regional en la lucha contra el hambre y la defensa del abastecimiento alimentario.

El alcalde Dumek Turbay Paz ha destacado que garantizar la seguridad alimentaria y dignificar al campesinado son prioridades de su gobierno compartidas con los objetivos de Desarrollo Sostenible, exaltados por la ONU, subrayando la necesidad de generar oportunidades para productores y consumidores en contextos urbanos y rurales.