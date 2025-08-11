El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lamentó profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, asimismo decretó 48 horas de duelo en todo el departamento e instruyó izar las banderas de Bolívar y Colombia a media asta.

La muerte del precandidato ha generado profundo rechazo en Bolívar, donde ciudadanos, líderes sociales y autoridades locales han manifestado su consternación ante un hecho que enluta a Colombia entera y evidencia la necesidad urgente de erradicar la violencia desde todos los sectores.

“Envío un abrazo solidario a su familia. Pero además de eso, invito a una reflexión: tenemos que encontrarnos en nuestras diferencias. Hemos hecho el llamado a que los ánimos se bajen, se moderen; a que las formas de expresarse se mesuren. Esto no se trata del Gobierno Nacional o no. Se trata de que entendamos que hay un camino para encontrarnos entre tantas diferencias. Podemos pensar distinto, pero lo que nos une es un solo país”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Finalmente la Gobernación de Bolívar reitera su llamado a la unidad, al respeto por las diferencias y al diálogo sereno como base para la construcción de una Colombia en paz, donde la democracia y la vida prevalezcan por encima de cualquier forma de intolerancia.