Por:  Redacción Locales

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital Alejandro Char anunció que Barranquilla se suma al clamor del país y decreta tres días de duelo, por el sensible fallecimiento del senador y precandidato presidencia Miguel Uribe Turbay.

Char expresó que “en honor a la vida de Miguel Uribe Turbay, decretamos tres días de duelo en la ciudad de Barranquilla. La violencia nos arrebató a un hombre que se esforzó por construir un país lleno de fraternidad y solidaridad, y que, como funcionario, siempre dio lo mejor de sí en cada uno de los espacios que ocupó”.

Agregó que “con este acto abrazamos a su familia y a todo un país que sufre por este flagelo. ¡Que su partida nos despierte, nos una y nos impulse a seguir construyendo un territorio de paz y amor! Miguel, nunca te olvidaremos”.

Contenido del Decreto:

El acto lleva cuatro puntos, el primero de ellos señala “declarar tres (3) días de duelo en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a partir de la fecha de expedición del presente decreto, con ocasión del fallecimiento del Honorable Senador de la República de Colombia y precandidato a la Presidencia del País, Dr. Miguel Uribe Turbay".

Adicionalmente a ello, en el segundo punto: “durante los días de duelo, la bandera del Distrito de Barranquilla se izará a media asta en todos los edificios públicos, instituciones educativas oficiales y demás dependencias distritales”.

En el tercer punto se menciona: “invitar a la ciudadanía, entidades públicas y privadas, y organizaciones sociales del Distrito de Barranquilla a unirse en actos conmemorativos y de reflexión sobre el legado del doctor Miguel Uribe Turbay, como expresión de solidaridad con sus familiares y allegados”.

Finalmente: “El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición”.