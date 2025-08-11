Mientras el país y el mundo se volcó en el rechazo que generó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y personalidades de distintas orillas políticas se unieron— pese a sus respectivas ideologías—para hacer un llamado a la unión y solidaridad, el jefe del gabinete presidencial y mano derecha del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, generó todo un revuelo en redes sociales por sus declaraciones sobre la muerte del senador.

En declaraciones a medios de comunicación, Saade comparó el riesgo que conlleva realizar actividad política con el riesgo de montar bicicleta y caerse, lo que para algunos fue fuera de tono e innecesario.

“La actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque este país ha estado convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino”, declaró Saade.

Los rechazos no se hicieron esperar. Internautas lanzaron fuertes cuestionamientos contra el jefe de gabinete, quien también aprovechó su intervención ante la prensa para defender al presidente Petro.

“No se puede seguir insinuando que el presidente Petro tiene culpa en este homicidio. El país tiene que tener claro que el presidente Petro siempre ha buscado la paz de la nación, a pesar de ser un hombre perseguido por sus adversarios. El presidente Petro es la persona más perseguida de los últimos tiempos, ha demostrado que el amor fraternal es el único que puede lograr transformar una nación”, afirmó.

Petro se pronuncia sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro rechazó el hecho y dijo que “cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida”.

En su mensaje, publicado en la red social X (antes Twitter), el mandatario catalogó el asesinato del opositor como “una derrota” para todo el país.

“Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”, dijo en su publicación.

De acuerdo con el jefe de Estado, “en un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”.

“Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó. La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”, indicó.