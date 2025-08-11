El presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este lunes sobre la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien desde hace dos meses estaba internado en la Fundación Clínica Santa Fe, en Bogotá, tras sufrir un atentado en un mitín político.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio en el centro asistencia, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

En su mensaje, publicado en la red social X (antes Twitter), el mandatario catalogó el asesinato del opositor como “una derrota” para todo el país.

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos.



La vida está por encima de cualquier ideología.



He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

“Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida.Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”, dijo en su publicación.

De acuerdo con el jefe de Estado, “en un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”.

“Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó.La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”, indicó.

En este sentido, el presidente Petro señaló: “He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.