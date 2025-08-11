En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, señalado como uno de los cerebros del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Hace algunos días se había mencionado que ‘Zarco Aldinever’ fue asesinado por la guerrilla del ELN o por las disidencias de alias Iván Mordisco en el estado Bolívar, en territorio venezolano, o en el departamento fronterizo de Arauca.

Sin embargo, en declaraciones a medios, el ministro Sánchez aseguró que fue el Eln.

“El Eln asesinó a José, el ‘Zarco Aldinever’”, aseveró el jefe de la cartera de Defensa.

Le puede interesar: Barranquilla decreta tres días de duelo por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Sobre la verificación de su muerte, el ministro Sánchez aseguró que “lo que hicimos fue una validación a través de nuestros organismos de inteligencia de realizar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales”.

Asimismo, señaló que la Segunda Marquetalia no es la única organización criminal que está siendo investigada por el magnicidio de Uribe Turbay.

“La única línea investigativa no apunta solamente a la Segunda Marquetalia”, afirmó el ministro, por lo que podrían haber más grupos armados ilegales que estarían detrás de este lamentable hecho.

El ministro se refirió, además, a los protocolos de seguridad de los precandidatos y dirigentes políticos.

“La amenaza está latente. Lo importante aquí es evaluar el riesgo, identificarlo muy bien y tomar medidas para mitigar. Las medidas dependen no solamente de la persona, sino también del lugar”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

¿Quién era ‘Zarco Aldinever’?

‘Zarco Aldinever’ era buscado en el país por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión, lleva tres décadas en la ilegalidad y por el proceso de paz con las FARC había sido nombrado en la dirección colegiada del Partido Comunes, surgido del desarme de la extinta guerrilla. La JEP lo expulsó en 2019 por desertar junto con Márquez del proceso de reinserción y volver a delinquir con la Segunda Marquetalia.