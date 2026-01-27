Un árbol de gran tamaño cayó sobre la vía pública hacia las 12:30 del mediodía de este martes 27 de enero en el norte de Barranquilla, generando el cierre parcial del tránsito vehicular frente a la sede de Comfamiliar ubicada en la calle 79B con carrera 42-650, en el barrio Las Mercedes.

Le puede interesar: Desde el 2 de febrero habrá pico y placa en la Vía 40 por montaje de palcos: así regirá la medida

La situación fue reportada por ciudadanos a través de la línea Wasapea de EL HERALDO, quienes alertaron sobre la obstrucción total de la vía y compartieron un video en el que se observa el árbol, al parecer un tamarindo, tendido sobre el asfalto y ocupando ambos carriles.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre daños a vehículos o infraestructura cercana. Tampoco se ha confirmado la intervención de organismos de socorro o tránsito, por lo que la información permanece en desarrollo.

Ideam emitió alerta naranja por fuertes vientos en la región

El incidente ocurre en medio de una temporada de brisas intensas que se ha hecho más notoria en las últimas semanas en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. De hecho, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene una alerta naranja por fuertes vientos y oleaje en el mar Caribe colombiano, especialmente frente a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar.

Vea aquí: Incendio de gran magnitud genera afectaciones en bodega del Parque Industrial Stock Caribe, en la vía Barranquilla-Galapa

Según la entidad, se esperan vientos con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, así como oleaje de hasta tres metros en alta mar, condiciones que también pueden generar afectaciones en zonas continentales, como la caída de árboles, avisos o estructuras inestables.

El Ideam ha explicado que este incremento en la intensidad de los vientos es propio de esta época del año y está relacionado con la interacción entre sistemas de altas y bajas presiones en el Caribe, lo que fortalece los vientos alisios que inciden sobre la región.

Lea también: Adelantan microintervenciones en la Vía 40 de cara a desfiles del Carnaval

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas y ambientales han reiterado el llamado a la ciudadanía para revisar el estado de árboles altos, estructuras elevadas y techos, con el fin de prevenir emergencias asociadas a las fuertes ráfagas de viento. Asimismo, recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales mientras persistan estas condiciones climáticas.