Un incendio de grandes proporciones se registró este martes en una bodega del Parque Industrial Stock Caribe, ubicado en inmediaciones del puente de la Cordialidad con la avenida Circunvalar, en jurisdicción de Barranquilla, sobre la vía que conduce a Galapa.

La emergencia fue atendida inicialmente por el Cuerpo de Bomberos de Galapa, que debido a la magnitud del fuego solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

Tras varias horas de labores, las autoridades confirmaron que el incendio fue controlado al interior de la bodega, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

De manera preliminar, se indicó que la conflagración alcanzó una magnitud considerable, aunque las autoridades continúan verificando posibles afectaciones estructurales y materiales.

Hasta ahora no se han entregado detalles sobre las causas del incendio, el origen de las llamas ni el balance de pérdidas económicas.

Este hecho se convierte en el segundo incendio registrado en instalaciones empresariales del municipio de Galapa en menos de 24 horas, situación que ha encendido las alertas entre las autoridades locales.

¿Qué es el Parque Industrial Stock Caribe?

El Parque Industrial Stock Caribe es un complejo logístico y empresarial ubicado en el corredor vial que conecta a Barranquilla con el municipio de Galapa, en el área de influencia del puente de la Cordialidad y la avenida Circunvalar.

En este parque operan bodegas y centros de almacenamiento de distintas empresas dedicadas a actividades de distribución, logística y servicios industriales.