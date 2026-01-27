En la Vía 40, el principal escenario de los desfiles del Carnaval, se adelanta una serie de obras de adecuación de cara a los días centrales de la fiesta. Se trata de unas microintervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y el uso del espacio público.

En el tramo comprendido entre las calles 72 y 85 se han realizado trabajos que incluyen la adecuación de andenes, la construcción de rampas accesibles y la recuperación integral de áreas peatonales, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad y movilidad reducida durante los eventos del Carnaval.

Desde la administración distrital se indicó que estas acciones hacen parte del alistamiento del Cumbiódromo para esta celebración cultural, respondiendo a la necesidad de adaptar la infraestructura urbana a la alta afluencia de público. Además, la intervención busca generar condiciones más seguras y cómodas tanto para los asistentes como para comparsas, trabajadores y visitantes.

El Distrito también destacó que el enfoque de estas obras apunta a un Carnaval más accesible, sostenible e inclusivo, en el que la infraestructura permita la participación de todas las personas sin barreras físicas. Al tiempo, la adecuación de andenes y rampas también contribuye a ordenar el espacio público y a mejorar la circulación peatonal en una vía clave para la dinámica cultural de la ciudad.

“Alistamos nuestro Cumbiódromo para que el Carnaval se viva accesible, seguro y digno, generando empleo y bienestar para nuestra gente”, aseguró Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, a través de sus redes sociales.

Sumado al componente de accesibilidad, las microintervenciones se enmarcan en una visión de ciudad que concibe el Carnaval como un motor de desarrollo social y económico, promoviendo el uso responsable del espacio público y generando oportunidades de empleo y bienestar para la comunidad.

En ese sentido, la funcionaria recalcó que la capital del Atlántico le ha apostado a “un Carnaval que celebra la diversidad, pone a las personas en el centro y le muestra al mundo que Barranquilla entiende la cultura como motor de ciudad”.

Con el avance de estos trabajos, la Vía 40 se prepara para recibir el Carnaval en mejores condiciones, en una apuesta por una fiesta que celebra la diversidad, prioriza la seguridad y posibilita mejoras urbanas que permanecen más allá de la temporada festiva.

Cabe recordar que, en años anteriores, la Vía 40 se ha considerado como uno de los puntos donde más se evidencian las dificultades de movilidad durante el Carnaval, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida.

De forma previa, el Distrito anunció una serie de cierres viales parciales en la Vía 40, entre calles 71 y avenida Murillo (calle 45), en el sector frente a la empresa Casa Válvulas.

En ese punto, las obras que se desarrollaron corresponden a la construcción de un nuevo bordillo en la zona que se acoplará con la medida de los palcos.

Cabe resaltar que en el sector hubo presencia de orientadores de movilidad para garantizar la normalidad en el flujo vehicular, así como se implementó la señalización vial correspondiente por la obra, en ambos sentidos de la carretera.

