El sonido del timbre volvió a marcar el ritmo de las mañanas en Barranquilla. Desde muy temprano, calles y colegios se llenaron de niños, niñas y adolescentes que regresaron a clases con la ilusión intacta y las ganas de empezar de nuevo. Con este ambiente, la ciudad dio inicio oficial al calendario escolar 2026 en las instituciones educativas distritales.

Más de 190.000 estudiantes retornaron este lunes a las aulas de las instituciones educativas distritales, reencontrándose con sus docentes, compañeros y espacios que, para muchos, representan un segundo hogar. La jornada estuvo marcada por sonrisas, nervios de primer día y el acompañamiento de la comunidad educativa.

El alcalde Alejandro Char destacó este nuevo arranque académico y reiteró que la educación sigue siendo una de las apuestas centrales de su administración.

“Abrimos las puertas de nuestras 154 instituciones educativas distritales para recibirlos con más y mejores oportunidades para su futuro: bilingüismo, inteligencia artificial, desarrollo de software, fortalecimiento de habilidades blandas, el Programa de Alimentación Escolar y todo lo necesario para su formación integral”, dijo Char.

Durante el primer día de clases, la Alcaldía de Barranquilla hizo presencia en diferentes instituciones, acompañando a estudiantes, padres de familia y docentes, y reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo una educación pública de calidad, incluyente y con enfoque integral.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar, señaló que el regreso a clases se da en condiciones adecuadas y con programas que buscan garantizar la permanencia y el bienestar de los estudiantes.

Desde las aulas, directivos y docentes resaltaron el valor simbólico de este nuevo comienzo. Para Nayives Charris, rectora de la IED San Luis, el inicio del año escolar representa una oportunidad para renovar sueños y fortalecer vínculos.

“Cada inicio de clases es una oportunidad para crecer, para aprender y para acompañar a nuestros estudiantes no solo en lo académico, sino también en su formación humana”, expresó.

Los estudiantes, protagonistas de la jornada, también compartieron su sentir. Alejandro Arrieta, de octavo grado, aseguró que su institución ha sido clave en su proyecto de vida y en la construcción de valores que lo motivan a seguir adelante.

Este retorno a clases se da con servicios esenciales garantizados, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y con estrategias pedagógicas orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, entre ellas programas de lectura, matemáticas, innovación, emprendimiento y doble titulación.

Seguridad en los entornos escolares

El inicio del calendario académico estuvo acompañado por las Caravanas Escolares por la Vida, una estrategia de la Alcaldía de Barranquilla que busca reforzar la seguridad y la convivencia en los entornos educativos. Funcionarios del Distrito, la Policía y el Ejército recorrieron varias instituciones brindando orientaciones preventivas a estudiantes, docentes y padres de familia.

En el marco del programa Entornos Escolares Seguros, 70 instituciones educativas reciben acompañamiento permanente a través de capacitaciones y campañas enfocadas en la prevención de riesgos y la promoción de una sana convivencia.

Especialidades de la Policía Nacional y el Gaula Militar Caribe participaron en esta jornada, entregando recomendaciones para prevenir delitos como la extorsión y fortalecer la confianza de la comunidad educativa.

Así, Barranquilla inicia el 2026 escolar con aulas abiertas, comunidades educativas activas y el compromiso de seguir construyendo, desde la educación, un mejor futuro para la ciudad.