El alcalde Alejandro Char entregó oficialmente el renovado callejón La Libertad, ubicado en el barrio El Prado, un espacio que hoy se consolida como un recorrido artístico a cielo abierto, donde los murales cuentan historias, evocan memorias y resaltan la identidad del sector.

Durante el acto de entrega, el mandatario distrital destacó la importancia de devolverle la vida a lugares que durante años permanecieron deteriorados.

“Una verdadera obra de arte les entregamos a los barranquilleros y a quienes nos visitan en el Callejón La Libertad. Donde antes había una calle sola y oscura, hoy renace un espacio lleno de historias contadas a través de murales”, expresó Char a través de su cuenta en X, agradeciendo además a los artistas que hicieron posible el proyecto.

La intervención del callejón, que cuenta con 105 metros lineales, estuvo a cargo de 11 artistas principales y cuatro colaboradores, quienes plasmaron en los muros diferentes visiones sobre la memoria, la cultura y la vida cotidiana del barrio El Prado. Las obras envuelven al visitante en un recorrido visual de 360 grados, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para residentes y turistas.

“Hay arte por todos lados, arte en los 360 grados, y eso nos pone muy contentos como Gobierno, de poder aportar nuestro granito de arena. Pero lo más profundo está en el corazón y en el alma de estos artistas, que lograron representar lo que es este sector y lo que es Barranquilla”, señaló el alcalde durante el recorrido por el lugar.

Además del componente artístico, el proyecto incluyó la adecuación integral de la vía y las fachadas existentes, con mejoras en bordillos, pavimentación, recuperación de fachadas y siembra de plantas, acciones que permitieron transformar de manera integral el entorno urbano.

Char recordó cómo antes el callejón era un sitio evitado por los ciudadanos. “Los pelaos pasaban corriendo, con tapabocas, huyéndole al olor, a lo oscuro y a lo peligroso. Hoy vienen a quedarse, a tomarse fotos. La paz que genera este espacio provoca quedarse, estudiar aquí, contemplar tantas bellezas”, afirmó.

Entre las obras que hoy pueden apreciarse en el callejón La Libertad se encuentran Jardín patios interiores, de Mario Malabet; Joselito: entre la risa y la eternidad, de César Orozco; Memoria flotante, de Luis Guarín y Omar Alonso; 4:00 p.m., de Luis Fernando Llanos; Una mañana en el patio, de Fuan y Joma; Arte, Cultura y Educación, de Wilberto Echeverría; Érase una vez en un eclipse barranquillero, de Norella, y Lenguaje de Libertad, de Luis Amarís, cada una inspirada en elementos históricos, culturales y emocionales del barrio.

La recuperación del callejón La Libertad hace parte de una estrategia distrital que busca resignificar los callejones del barrio El Prado mediante limpieza, adecuación y arte urbano, resaltando su valor como uno de los sectores que impulsó el desarrollo de la ciudad.

Con este tipo de iniciativas, el Distrito no solo embellece el entorno urbano, sino que también busca fortalecer el sentido de pertenencia, promueve la apropiación del espacio público y acerca a la ciudadanía a su memoria histórica y cultural.