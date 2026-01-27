A contrarreloj vienen trabajando varias cuadrillas de obreros en la avenida Las Dunas con carrera 23, en Villa Campestre, para culminar la canalización que se ha puesto en marcha para “saldar” una deuda histórica con este sector del municipio de Puerto Colombia.

Se trata de una intervención integral que hace parte de un paquete de obras que se ha puesto en marcha para mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes del sector, que por años reclamaron una solución efectiva a esta problemática.

La comunidad, que ha estado vigilante del desarrollo de este proyecto, ha destacado la celeridad, así como han celebrado que haya logrado superar su primera prueba de fuego el pasado 4 de enero, cuando cayó el primer aguacero del año.

Ese día, el ciudadano Javier Palacios pasó —en cuestión de minutos— de la preocupación a la tranquilidad. Durante años, su vivienda fue una de las más afectadas por las inundaciones. Sin embargo, en esta oportunidad, pese a que las obras aún no habían sido culminadas en su totalidad, el agua fluyó correctamente por la zona.

“Estamos muy satisfechos, porque las obras han avanzado de acuerdo con lo proyectado. Ese día del aguacero todo funcionó perfecto: el curso del agua se dio según lo previsto y no hubo ninguna afectación, después de muchos años”, aseguró el residente mientras realizaba una inspección in situ de los nuevos avances.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Una apreciación similar tiene el líder Milder Cotes, quien destacó que esta solución se logró tras varios años de espera y que permitirá una mejor calidad de vida para los residentes de este sector.

“Ahora Villa Campestre tendrá una mejor movilidad, los conjuntos no se van a inundar. Gran parte de la comunidad está muy contenta con el beneficio que se está teniendo con esta canalización”, aseguró Cotes, quien se desempeña como concejal del municipio.

Asimismo, recalcó que en el primer aguacero del agua, en menos de una hora hubo total normalidad en la zona, frente a tiempo atrás cuando se requería hasta mediodía para que el agua pudiera bajar.

“Con esta gran obra, vamos a mejorar la movilidad de más de 4.500 vehículos aproximadamente. Los vehículos ya no se afectarán cuando haya lluvias ni tampoco será un suplicio poder salir de casa por las inundaciones”, agregó.

Complejidades técnicas

El desarrollo de esta intervención no ha estado exento de desafíos. El ingeniero Carlos Pérez aseguró a EL HERALDO que se requirió de un riguroso trabajo técnico, con el fin de definir una serie de variables que permitieran la evacuación del agua sin generar represamientos.

“Se realizó un gran trabajo de ingeniería junto a un grupo de especialistas, especialmente en el área hidráulica. Logramos definir la pendiente adecuada para evitar que las aguas se represaran y permitir su correcta evacuación”, explicó.

Pérez indicó que se adelantó la instalación de cuatro sumideros con rejillas para conducir el agua por un canal de 85 metros lineales que se conecta a un box culvert que desemboca en el río Magdalena.

“Además de la seguridad de que el agua se conduce correctamente, se está recuperando el espacio peatonal para las personas. El proyecto contempla 80 metros lineales de barandas para proteger al transeúnte en las zonas altas. Ha sido un proyecto muy bien pensado desde el municipio para entregarle a Villa Campestre una solución real y necesaria”, aseguró.

Por eso, el ingeniero no dudó en afirmar que “esto es lo mínimo que se merecía el sector. Es una obra que dignifica, que es lo más importante”.

Y agregó: “Muchos vehículos, cada vez que llovía, quedaban inservibles y tenían que salir remolcados por grúas porque no podían pasar debido a las inundaciones. Ahora, las personas podrán transitar sin problemas cuando llueva”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Transformación de la zona

El alcalde Plinio Cedeño destacó la importancia de la recuperación de esta vía, en la cual se ha hecho una inversión cercana a los $1.400 millones. Anotó que se ha planteado su inauguración, a más tardar, en la segunda semana de febrero.

“Se están construyendo más de 100 metros lineales en concreto rígido, además de la recuperación de andenes y bordillos. Con esto se erradican definitivamente las inundaciones en el sector, tal como lo han soñado sus habitantes, y se recupera la malla vial, devolviendo la confianza de la comunidad al ver reinvertidos sus impuestos”, dijo.

Reconoció que el municipio ha tenido una deuda histórica con los habitantes del sector de Villa Campestre, por lo que “hemos empezado a saldarla con inversiones importantes”. En ese sentido, anunció la puesta en marcha –a principios de marzo– de una intervención en la avenida Tajamares.

“La obra ya está adjudicada. Se hará una reconstrucción con pavimento rígido, sumideros, canal de recolección de aguas lluvias en el separador central, rampas peatonales y vehiculares, y 720 metros lineales de demarcación vial”, explicó el mandatario municipal, quien agregó que la inversión será cercana a los $1.435 millones.

Aseguró que estas intervenciones se han posibilitado tras un proceso de ordenamiento jurídico y financiero que se ha adelantado en el municipio: “Son inversiones que benefician a todo Puerto Colombia”.

El alcalde Cedeño fue enfático en que la controversia limítrofe con Barranquilla, que incluye al sector de Villa Campestre, no será impedimento para seguir adelantando inversiones a favor de la comunidad.

“Histórica, jurídica y financieramente, Villa Campestre siempre ha sido territorio de Puerto Colombia. Durante más de 20 años hemos defendido esta posición y, en todas las instancias jurídicas, se nos ha dado la razón. Nunca hemos perdido el control administrativo, financiero ni jurídico del Corredor Universitario y estas inversiones lo ratifican”, recalcó el mandatario.

Nueva vía

De forma paralela a la canalización, el contratista avanza en la habilitación de una vía para conectar a la avenida Las Dunas con la avenida Los Rosales. De esta manera, el sector contará con una nueva salida y se brindará una solución adicional a los problemas de movilidad que se registraban en la zona.

“Con este proyecto garantizamos a la comunidad una mejor movilidad, soluciones definitivas a las inundaciones y, sobre todo, una conectividad estratégica hacia la Prosperidad, una arteria vial fundamental que conecta tanto con Puerto Colombia como con la ciudad de Barranquilla”, destacó Armando Sanjuan, secretario de Infraestructura del municipio.

Al mismo tiempo, el funcionario resaltó que estas intervenciones han permitido que el sector de Villa Campestre cuente con una nueva cara, al tiempo que recalcó que se encuentra vigente un plan especial para el manejo del tráfico en la zona.

“La comunidad ha mostrado comprensión, aunque entendemos que en esta época de vacaciones la movilidad se incrementa y puede resultar tedioso para algunos. Sin embargo, la obra se ha ejecutado dentro de los tiempos previstos, incluso con avances rápidos”, puntualizó.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Se adelantarán obras de mejoramientos en parques del municipio

Este año, la Alcaldía de Puerto Colombia ha proyectado adelantar una serie de intervenciones en alrededor de 16 parques de Villa Campestre y otras zonas del municipio.

“El proyecto está en fase 3 y contempla el mantenimiento, recuperación e instalación de paisajismo en los parques Los Rosales, El Cid, Ciudad del Mar y Country Club Villas”, dijo el alcalde Cedeño.

En estos espacios se ha contemplado adelantar labores de mejoramiento, así como dotar con conserjes permanentes y vigilancia, “garantizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”.

Es de anotar que la administración municipal ha planteado estas obras ante el nivel de deterioro de estos espacios recreodeportivos, lo que ha generado un constante reclamo por parte de la comunidad.

“Estamos realizando ajustes de precios y valores por el inicio del nuevo año, pero todo está listo para dar apertura a los pliegos de la licitación pública”, anotó el secretario de Infraestructura, Armando Sanjuan.