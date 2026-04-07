Con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio de energía, la empresa Air-e Intervenida realizó trabajos de mantenimiento y modernización en la red eléctrica del barrio Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia.

Durante las jornadas técnicas, personal especializado adelantó la reposición de varios tramos de cableado que se encontraban en mal estado, específicamente entre las calles 133 y 135, cumpliendo así compromisos previamente establecidos con la comunidad del sector.

De igual manera, la compañía ejecutó labores preventivas para optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico, entre las que se destacan podas técnicas de árboles cercanos a las redes, lavado de aisladores y el retiro de postes deteriorados. Estas acciones buscan garantizar una operación más segura, confiable y eficiente del servicio.

La empresa destacó que este tipo de intervenciones permiten no solo mejorar la continuidad del servicio, sino también disminuir riesgos de averías causadas por factores externos como las condiciones climáticas, el crecimiento urbano y la vegetación cercana a las redes.

Air-e Intervenida reiteró que el bienestar de más de 1,3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira continúa siendo su principal prioridad. En ese sentido, la compañía aseguró que mantiene activos sus planes de inversión, mantenimiento y modernización para avanzar hacia un servicio más estable, eficiente y sostenible en la región Caribe.

Igualmente, la empresa señaló que continuará desarrollando este tipo de trabajos en distintos sectores, como parte de su plan operativo y de los compromisos adquiridos con las comunidades para fortalecer la prestación del servicio.

Finalmente, Air-e Intervenida invitó a los usuarios que presentan saldos pendientes a acercarse a la empresa y aprovechar las alternativas de pago disponibles, entre ellas el programa “Ponte bacano”, una iniciativa que busca facilitar acuerdos de financiación y promover la cultura de pago, contribuyendo así a la sostenibilidad del servicio de energía en la región.

La compañía también reiteró el llamado a la comunidad para que reporte oportunamente cualquier anomalía en la red eléctrica y así poder atender de manera más ágil las necesidades del sistema.