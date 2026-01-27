Con motivo de los preparativos del Carnaval de Barranquilla 2026, el Distrito implementará una medida de pico y placa para vehículos particulares en la Vía 40, con el fin de facilitar el montaje y desmontaje de los palcos en este corredor.

La restricción fue adoptada por la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, mediante el Decreto 0036 del 26 de enero de 2026, y regirá desde el lunes 2 de febrero hasta el jueves 19 del mismo mes, en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B.

Leer más: Más de $838 millones para mejorar comedores escolares en Malambo

La medida aplicará únicamente para vehículos particulares y no incluye motocicletas. De acuerdo con el Distrito, con esta restricción saldrá de circulación cerca del 40 % de los vehículos que transitan por la Vía 40 en horas de mayor flujo vehicular, lo que permitirá mejorar las condiciones de movilidad durante las labores previas al Carnaval.

El pico y placa se aplicará en dos franjas horarias: de 7:30 a 9:00 de la mañana y de 5:30 a 7:00 de la tarde. Durante la etapa de montaje de palcos, que irá del lunes 2 al viernes 13 de febrero, la restricción se aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa.

Cómo aplicará la medida durante el montaje y desmonte

En ese periodo, los lunes 2 y 9 de febrero no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3 y 4; los martes 3 y 10, las placas 5, 6, 7 y 8; los miércoles 4 y 11, las placas 9, 0, 1 y 2; y los jueves 5 y 12, las placas 3, 4, 5 y 6. El viernes 6 de febrero la restricción corresponderá a las placas 7, 8, 9 y 0.

Para el viernes 13 de febrero, el pico y placa en la Vía 40 solo aplicará en el horario de la mañana. A partir de las 6:00 de la tarde de ese día, entrará a regir el pico y placa en toda la ciudad, incluida esta vía.

Posteriormente, durante la fase de desmontaje de los palcos, la medida se retomará entre el martes 17 y el jueves 19 de febrero. El martes 17 no podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3 y 4; el miércoles 18 las placas 5, 6, 7 y 8; y el jueves 19 las placas 9, 0, 1 y 2. El viernes 20 de febrero la Vía 40 volverá a su normalidad.

De manera complementaria, el Distrito habilitará un contraflujo en la Vía 40 a partir del lunes 2 de febrero, permitiendo la circulación en doble sentido para mantener la conectividad. Los cierres se realizarán de forma progresiva, de acuerdo con el avance del montaje de los palcos, y contarán con el apoyo de orientadores de tránsito a lo largo del corredor.

Finalmente, la secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, invitó a la ciudadanía a programar sus recorridos con anticipación y a utilizar vías alternas para evitar demoras. Desde el Distrito se ofrecieron disculpas por las posibles incomodidades y se agradeció la comprensión para garantizar una movilidad segura y ordenada durante los días previos al Carnaval.

Leer más: Sena Atlántico abre 3.900 cupos gratuitos en su Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia para 2026