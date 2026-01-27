Con una inversión superior a los $838 millones, la Alcaldía Municipal de Malambo inició el mantenimiento y mejoramiento de los comedores escolares en tres instituciones educativas oficiales del municipio, como parte de su apuesta por fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Las intervenciones se desarrollan en las instituciones Institución Educativa Alberto Pumarejo, Institución Educativa María Auxiliadora y Institución Educativa Concorde sede B, y beneficiarán a más de 1.500 estudiantes que reciben alimentación escolar en estas sedes.

Durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra en la Institución Educativa Alberto Pumarejo, la alcaldesa Yenis Orozco destacó que el proyecto no solo garantiza la cobertura total del PAE, sino que también mejora los espacios donde los estudiantes consumen sus alimentos.

La mandataria señaló que el objetivo es ofrecer condiciones dignas tanto para los estudiantes como para quienes hacen parte del proceso de preparación de los alimentos, al tiempo que se fortalece la permanencia escolar y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, la alcaldesa anunció que las obras también permitirán dignificar el trabajo de las manipuladoras y manipuladores de alimentos, garantizando mejores condiciones laborales dentro de las instituciones educativas oficiales del municipio.

Por su parte, el secretario de Educación, Geyner de la Hoz, explicó que el contrato de la obra, con una duración estimada de tres meses, contempla la adecuación de las áreas de cocina y almacenamiento de alimentos, así como la remodelación de los comedores.

Los trabajos incluyen el cambio de cubiertas y pisos, además de la instalación de nuevas estufas, campanas extractoras y freidoras, con el fin de fortalecer las condiciones técnicas y sanitarias para la preparación de los alimentos.

De forma complementaria, la Administración Municipal adelantó un contrato independiente para el suministro de equipos de cocina y mobiliario especializado, lo que permitió la dotación de congeladores, vitrinas y otros elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del PAE en las instituciones intervenidas.

