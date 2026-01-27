El Sena Regional Atlántico anunció la apertura de su Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia del primer trimestre de 2026, con 3.900 cupos gratuitos dirigidos a colombianos y extranjeros con situación legal definida, interesados en fortalecer sus competencias, mejorar su perfil profesional y ampliar sus oportunidades laborales.

Esta oferta hace parte de la convocatoria nacional del Sena, que pone a disposición de los ciudadanos más de 41.000 cupos y más de 200 programas de formación en todo el país. En el Atlántico, la formación se desarrollará a través de los centros Comercio y Servicios, Colombo Alemán, Industrial y de Aviación, y Agroecológico y Agroindustrial.

La directora del Sena Atlántico, Jacqueline Rojas Solano, destacó que esta convocatoria reafirma el compromiso de la entidad con la formación para el trabajo.

“Con esta Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia del primer trimestre de 2026, ratificamos nuestro compromiso con una formación gratuita, pertinente y de calidad, orientada al fortalecimiento del talento humano y al desarrollo productivo del departamento”, afirmó.

La convocatoria contempla los niveles de Auxiliar, Operario, Técnico y Tecnólogo, con programas en sectores estratégicos como gastronomía y agroindustria, donde se destacan Cocina, Panificación, Pastelería y Procesamiento y Conservación de Alimentos. En el área industrial y de oficios, se ofrecen formaciones en Ebanistería, Soldadura de Productos Metálicos en Platina, Mecánica de Maquinaria Industrial y Operación en Torno y Fresadora.

En el componente de tecnología y transformación digital, los aspirantes podrán acceder a programas como Análisis y Desarrollo de Software, Programación para Analítica de Datos, Sistemas Teleinformáticos e Integración de Contenidos Digitales. Para el sector de logística y comercio exterior, la oferta incluye Integración de Operaciones Logísticas, Operaciones de Logística Comercial en Grandes Superficies, Operación en Terminales Portuarias y Operaciones de Comercio Exterior.

La formación en administración y finanzas contempla programas como Asistencia Administrativa, Recursos Humanos, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras y Servicios Comerciales y Financieros. En servicios, turismo y atención al cliente, se destacan Atención Integral al Cliente, Operación Turística Local, Servicio de Recepción Hotelera y Servicio Aeroportuario a Pasajeros.

Finalmente, el sector de salud, bienestar y desarrollo social incluye programas como Enfermería, Atención Integral a la Primera Infancia, Servicios Farmacéuticos y Cosmetología y Estética Integral, fortaleciendo la oferta formativa del SENA en áreas clave para el desarrollo regional.

Las inscripciones estarán abiertas del 29 de enero al 3 de febrero de 2026 y deberán realizarse únicamente a través de la plataforma oficial del Sena.

El Sena reiteró que todos sus servicios y programas son completamente gratuitos. Para más información, los interesados pueden consultar los canales oficiales o acercarse a cualquier centro de formación del departamento.