La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría Jurídica del Departamento, presentó una denuncia penal por daño al Patrimonio contra los responsables de actos vandálicos que se registraron el pasado jueves 27 de noviembre, en medio de enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad del Atlántico en la sede de Bellas Artes.

Leer más: ¡Están volando las boletas del partido Junior vs. América!

Cabe recordar que ese día, un grupo de estudiantes que hacen parte de la toma a la universidad le impidió ingresar a otros que intentaban entrar a la sede para realizar una asamblea informativa. En medio del forcejeo uno de los estudiantes con un hacha golpeó en varias oportunidades la reja de la entrada de Bellas Artes.

Ante esta situación, Rachid Náder, secretario jurídico dijo que aunque el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente, no se pueden tolerar daños a bienes públicos ni agresiones durante su desarrollo.

Por esta razón, informó que la Gobernación le solicitó a la la Fiscalía investigar a todas las personas involucradas en actos de vandalismo contra el mobiliario urbano, en el cual se han invertido recursos públicos.

En ese sentido dijo que es obligación de las autoridades presentar las acciones jurídicas pertinentes para evitar que estos hechos se sigan repitiendo y sancionar a quienes hayan incurrido en estas conductas contrarias a la Constitución y la ley.

Ver también: “La estaba esperando para matarla”: padre de patrullera asesinada

En la denuncia se lee que Eduardo Verano de la Rosa, en calidad de gobernador del departamento del Atlántico y, “en tal condición, en calidad de denunciante de los hechos presuntamente punibles vinculados con varios videos que actualmente circulan en diversas redes sociales, me permito manifestar que en dicho material audiovisual se observa a un joven, presuntamente estudiante de la Universidad del Atlántico (facultad de derecho), quien de manera deliberada y consciente ejecuta acciones que atentan contra la integridad y el adecuado funcionamiento de las instalaciones de dicha institución educativa”.

Reiteró que la denuncia se interpuso contra todas las personas que resulten involucradas en la investigación.

Activan línea púrpura por agresiones contra las mujeres

Asimismo, anunció que la Gobernación activó de atención los mecanismos a través de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría del Interior y la Línea Púrpura, con el fin de brindar acompañamiento y protección a las mujeres que han resultado agredidas durante las jornadas de protestas.

Le sugerimos: Las investigaciones que rodeaban la vida del funcionario de la Dian que murió tras ser atacado a bala en abril en el norte de Barranquilla

Náder reiteró que la Administración garantiza el derecho a la protesta que debe ejercerse de manera pacífica y respetuosa. “No se puede justificar la agresión a mujeres o a cualquier persona bajo la excusa del derecho a la manifestación. La protesta debe respetar tanto a los participantes como a los bienes institucionales”, concluyó.