Un fuerte aguacero sorprendió a los habitantes de Barranquilla la mañana de este lunes 01 de diciembre, dejando bajo el agua varias viviendas en el sur de la ciudad. El desbordamiento de un arroyo que cruza el barrio La Manga afectó al menos a 10 hogares del sector.

Lea más: Gobernación del Atlántico presenta denuncia penal por actos vandálicos en Bellas Artes

La lluvia se prolongó por cerca de dos horas y generó una corriente tan intensa que puso en peligro la vida de un niño que se encontraba en la puerta de su vivienda.

Por otro lado, Aminta Álvarez, líder comunitaria de La Manga, manifestó que el menor quedó atrapado en medio del arroyo cuando el agua se salió de su cauce. La madre del niño intentó rescatarlo junto a sus hermanos y, por fortuna, logró ponerlo a salvo.

Asimismo, manifestó que situaciones como esta podrían evitarse si las autoridades atendieran los pedidos de los habitantes para canalizar el arroyo, un reclamo que llevan haciendo desde hace años.

“La gente está pasando trabajo cada vez que llueve. Hoy el niño casi se va en el arroyo, porque la mamá se inundó y ella, cuando iba a sacar al niño de la casa, casi se le cae en la corriente. Esto no puede seguir pasando”.

Ver más: Se reducen los homicidios y hurtos durante el mes de noviembre en Barranquilla

Además, hizo un llamado a las autoridades para que ejecuten obras definitivas en la zona. “Hemos luchado tanto, hemos querido que el alcalde venga y mire la situación. Estamos pidiendo que nos pavimenten la calle y nos canalicen el arroyo, pero tienen años de estar prometiéndonos que lo van a canalizar y nunca salen con nada”, agregó.

Finalmente, según Álvarez, el problema va más allá de las inundaciones, la acumulación de agua favorece la aparición de roedores y otros animales que ingresan a las casas durante la noche, afectando la salud y la seguridad de los vecinos. Por ello, insiste en la necesidad de obras de canalización urgentes y estructurales, más allá de las jornadas de limpieza ocasionales.