Barranquilla cerró noviembre con un balance positivo en materia de seguridad. De acuerdo con las cifras entregadas por la Administración distrital, los delitos de mayor impacto mostraron descensos importantes frente al mismo periodo del año pasado, resultado, según las autoridades, del trabajo articulado entre la Alcaldía, la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.

El alcalde Alejandro Char destacó que las intervenciones focalizadas y el refuerzo de la presencia institucional en los barrios están dando resultados.

“Noviembre cierra con más seguridad y menos delitos en Barranquilla. Este mes logramos reducciones muy importantes frente al 2024 en delitos de alto impacto, como homicidio: -40%, hurto a personas: -31%, hurto a comercio: -75%, extorsión: -75%. Estos avances son el resultado del trabajo que venimos liderando junto a la Policía y el Ejército, con más presencia en los barrios, más capturas y más acciones que protegen a nuestra gente. Vamos por buen camino. Barranquilla no baja la guardia”, señaló el mandatario.

Según el informe, el homicidio fue uno de los indicadores con mayor mejoría, al registrar una disminución del 40%. La extorsión también mostró un fuerte retroceso, con una caída del 75%. En cuanto a los hurtos, el robo a comercio y el hurto a personas descendieron 75% y 31%, respectivamente.

La Alcaldía aseguró que ha mantenido mesas permanentes de coordinación con las autoridades de seguridad y justicia, enfocadas en evaluar y ajustar las estrategias para cada sector de la ciudad, según las dinámicas y necesidades reportadas por la comunidad. Estas acciones se han acompañado del fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía, con la entrega de nuevos vehículos, CAI móviles y fijos, equipos de comunicación y tecnología destinada a labores de inteligencia e investigación criminal.

De cara a la temporada de fin de año, el Distrito anunció que reforzará los planes operativos y preventivos. Entre estas acciones se encuentran las Caravanas por la Vida, que contarán con el apoyo de 350 policías adicionales que ya comenzaron a llegar a la ciudad.