Un grupo de profesores de la Universidad del Atlántico viajó hasta Canadá para participar en un programa intensivo de formación hasta el próximo 12 de diciembre en el Instituto de Lenguas Oficiales y Bilingüismo (OLBI) de la University of Ottawa, una de las instituciones más destacadas en enseñanza de idiomas en Norteamérica.

En este espacio, los docentes fortalecerán sus competencias comunicativas en inglés y profundizarán en metodologías de enseñanza bilingüe que les permitirán la enseñanza de asignaturas obligatorias con este enfoque en sus respectivos programas académicos.

“Nuestro compromiso es fortalecer la internacionalización, no como un discurso, sino con acciones concretas. Hoy son 15, pero el próximo año serán 30 docentes beneficiados de todas las facultades. Así construimos la universidad que queremos”, aseguró el rector Leyton Barrios.

A través de este programa, los participantes asistirán a clases intensivas, laboratorios de práctica lingüística y actividades culturales diseñadas para potenciar su dominio del idioma y su comprensión de dinámicas educativas internacionales.

A su regreso, estarán encargados de desarrollar e implementar proyectos de internacionalización curricular, contribuyendo a la transformación académica de la Universidad del Atlántico.

Desde la alma mater se destacó que el impacto de esta experiencia será significativo, puesto que fortalecerá la calidad docente, impulsará la internacionalización del currículo, ampliará las redes académicas internacionales de la institución y brindará a los estudiantes mayores oportunidades de formación bilingüe y competitiva en el contexto global.

Miryam Bonilla, una de las docentes seleccionadas de la Facultad de Ciencias Humanas, indicó que esta oportunidad representa un paso decisivo en su crecimiento profesional.

“Nos parece fabuloso y celebramos este anuncio que hace nuestro rector para que más docentes vivan la experiencia, lo que nos va a llevar a que nuestra universidad sea más grande y más reconocida a nivel internacional”, sostuvo.

A su tuno, Cecilia Giovannetti, jefa de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII), señaló que “este programa impacta de manera positiva el currículum de la universidad al contar con asignaturas internacionalizadas, pero además redunda en beneficios para los estudiantes que son los receptores finales de todo el conocimiento que los docentes adquieran en Canadá”.